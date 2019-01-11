Быстро влился: появилось яркое видео первой тренировки украинского нападающего в Испании

Украинский нападающий Евгений Селезнев провел первую тренировку после перехода в испанскую "Малагу".

Видео было опубликовано в официальном Twitter-аккаунте "Малаги".

На видео Селезнев играет с новыми одноклубниками в "квадрат". При этом украинский нападающий демонстрирует свое умение финтить.

"Селезнев быстро влился. Он не задерживается в "квадрате" надолго", - отмечается в подписи к видео.

Напомним, форвард подписал с "Малагой" контракт на полгода. При этом соглашение может быть продлено еще на два сезона.

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