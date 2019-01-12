Украинская теннисистка пробилась в финал турнира в Гонконге: опубликовано видео

Украинская теннисистка Дарья Лопатецкая вышла в финал турнира ITF, который проходит в Гонконге.

В полуфинальном матче украинка победила четвертую сеяную Чаглу Буюкакчай из Турции.

Соперницы провели на корте 1 час и 9 минут. Матч завершился уверенной победой Лопатецкой в двух сетах. Украинка отдала сопернице лишь три гейма - 6:1, 6:2.

В финале в борьбе за титул 15-летней украинке будет противостоять 19-летняя китаянка Ма Шуюэ.

Отметим, что на прошлой неделе Лопатецкая уже побеждала на другом турнире ITF в Гонконке. Теперь украинка продлила свою победную серию до одиннадцати матчей.

Ранее "Апостроф" сообщал о том, что украинская теннисистка не смогла пройти квалификацию Australian Open.