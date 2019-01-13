Интересный опыт: легенда "Динамо" на видео похвастался прицельной стрельбой

Легенда "Динамо", один из тренеров сборной Украины Александр Шовковский посетил тир в США и показал, как стреляет по мишеням.

Видео Шовковский опубликовал на своей странице в Facebook.

Экс-голкипер выбил девять мишеней из одиннадцати выстрелов.

"Интересный опыт посещения тира в Америке. В Украине уже около трех лет я регулярно посещаю тир, занимаюсь с инструктором. Много слышал о тирах в Америке. Знаете, что я хочу вам сказать - оснащение тира фантастическое, правила свободные, необходимо 5 минут времени и водительское удостоверение, и оружие с боеприпасами у вас в руках.

И с этим набором ты передвигаешься по магазину в ожидании своего времени. Любой короткоствол на ваш выбор. Инструктор спросил знаем ли мы, как стрелять и больше мы его не видели, иногда он где-то проходил за спинами стреляющих", - поделился впечатлениями Шовковский.

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