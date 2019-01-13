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Известный украинский вратарь отличился за границей: опубликовано видео

воскресенье, 13 января 2019, 22:35

Украинский голкипер Максим Коваль отразил пенальти в матче чемпионата Саудовской Аравии между клубами "Аль-Вахда" и "Аль-Фатех".

В концовке встречи Коваль сам заработал пенальти, однако исправился, отбив удар с "точки".

Тем не менее, команда украинца "Аль-Фатех" проиграла, пропустив незадолго до одиннадцатиметрового - 0:1. Коваль пропустил гол после удара с близкого расстояния.

Стоит отметить, что в текущем сезоне украинский голкипер отбил в Саудовской Аравии уже третий пенальти.

Напомним, Коваль проводит сезон 2018-2019 в составе "Аль-Фатеха" на правах аренды. Контракт вратаря принадлежит киевскому "Динамо".

Ранее "Апостроф" сообщал о том, что украинский нападающий забил гол в Испании.

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