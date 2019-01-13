Латиноамериканская группировка: украинский клуб пригласил на просмотр более 10 бразильцев

Клуб украинской Премьер-лиги "Львов" пригласил на просмотр более 10 бразильцев.

Об этом сообщает "Спортивка".

По сведениям источника, бразильцы приедут на сбор "Львова" в турецком Белеке. Стоит отметить, что в данный момент за львовский клуб уже выступают восемь представителей Бразилии: Сабино, Бруно Дуарте, Араужо, Жулио Сезар, Лукас Тейлор, Мартан, Аугусто и Жонатан Лима.

После 18 туров "Львов" занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Украины. От места в первой шестерке, которая разыграет медали и места в еврокубках, львовяне отстают на одно очко. Кроме того, львовский клуб вышел в четвертьфинал Кубка Украины, где сыграет с луганской "Зарей".

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Александрия" может усилиться бразильским нападающим.