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Один из лидеров чемпионата Украины может усилиться бразильским нападающим

пятница, 11 января 2019, 15:05

Главный тренер "Александрии" Владимир Шаран рассказал, что в зимнее трансферное окно клуб намерен усилить линию атаки. В ближайшее время в расположение команды приедет бразильский нападающий.

Слова Шарана приводит официальный сайт клуба.

"Усилились двумя игроками, которых я хотел видеть - речь о Валерии Лучкевиче и Денисе Дедечко. Конечно, хотелось бы еще усилиться нападающим. Думаю, у нас будут два легионера на просмотре, на сборах. Как меня заверили, один бразильский нападающий точно приедет, а по второму, словацкому нападающему, пока вопросы", - сказал Шаран.

После 18 туров "Александрия" занимает третье место в турнирной таблице украинской Премьер-лиги, набрав 36 очков. Впрочем, от второго места, которое дает право сыграть в квалификации Лиги чемпионов, клуб отстает всего на два очка.

Следующий матч александрийцы проведут 23 февраля с "Шахтером" на выезде.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Шахтер" подписал израильского полузащитника Манора Соломона.

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