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Украинская биатлонистка заняла призовое место в спринте Кубка IBU

воскресенье, 13 января 2019, 15:20

Украинская биатлонистка Надежда Белкина заняла третье место в женском спринте в рамках четвертого этапа Кубка IBU. Гонка состоялась в польском Душники-Здруй.

Белкина не допустила ни одного промаха в гонке, но отстала от победительницы Натальи Гербуловой из России на 31 секунду. Второе место заняла представительница Швеции Йоханна Скоттхайм с 25-секундным отставанием.

Результаты женского спринта в Душники-Здруй.

1. Наталья Гербулова (Россия) (0+0) – 20:40,8

2. Йоханна Скоттхайм (Швеция) (0+0) +25,3

3. Надежда Белкина (Украина) (0+0) +31,4

...

17. Ольга Абрамова (Украина) (0+0) +1:38,1

35. Мария Кручова (Украина) (0+2) +2:21,0

36. Яна Бондарь (Украина) (1+3) +2:23,5

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинские биатлонистки вошли в топ-10 в эстафете в Оберхофе.

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Раздел: Спорт Тема: Биатлон
Теги: биатлон

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