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Украинские биатлонистки вошли в топ-10 в эстафете в Оберхофе

воскресенье, 13 января 2019, 14:17

В немецком Оберхофе в рамках четвертого этапа Кубка мира по биатлону состоялась женская эстафета. Сборная Украины заняла в гонке восьмое место.

Украинскую сборную в гонке представляли Юлия Журавок, Юлия Джима, Вита Семеренко и Анастасия Меркушина. На огневых рубежах украинки допустили семь промахов (Меркушина - 3, Журавок и Джима - по два, Семеренко - без промахов).

Победу в эстафете одержала сборная России, которая на последней стрельбе воспользовалась осечкой Германии, вырвалась вперед и сумела удержать лидерство. Немки заняли второе место, Чехия финишировала третьей. В первую пятерку также вошли Норвегия и Франция.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Анастасия Меркушина заняла 19 место в гонке преследования в Оберхофе.

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