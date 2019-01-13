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Украинская теннисистка стала победительницей турнира в Гонконге: опубликовано видео

воскресенье, 13 января 2019, 09:50

15-летняя украинская теннисистка Дарья Лопатецкая выиграла турнир China Tonghai Women’s в Гонконге.

В финальном поединке Лопатецкая добилась победы над китаянкой Шуюэ Ма - 6:4, 6:3.

Украинка выиграла 12-й матч подряд в этом сезоне. На прошлой неделе она стала победительницей турнира ITF Kidsland Men's and Women's 25K tournament, который также прошел в Гонконге.

Ранее Лопатецкая в своей карьере побеждала на турнирах венгерском Байе и турецкой Анталье.

До этого турнира Лопатецкая занимала 365 место в рейтинге WTA, но теперь наверняка поднимется на несколько позиций.

Ранее "Апостроф" сообщал в полуфинале турнира в Гонгонке Лопатецкая победила турчанку Чаглу Буюкакчай.

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