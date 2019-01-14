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Российский волейболист покончил с собой из-за долгов: подробности трагедии

понедельник, 14 января 2019, 13:50

23-летний российский волейболист Никита Марченко выбросился из окна общежития с 10 этажа и разбился насмерть.

Об этом сообщает Telegram-канал "Мутко против".

Полиция обнаружила в его телефоне предсмертную записку, в которой он сообщил, что покончил с собой из-за долгов. В ней сказано, что Марченко, игравший за сборную МГТУ имени Баумана, собирался жениться, но у него не хватало на это средств. Чтобы быстро заработать молодой спортсмен занимал деньги и играл на тотализаторе, но постоянно проигрывал. При этом, зарплату в команде ему не платили.

"Где-то подслушал, что-то услышал про ставки. Кто кому сольет, как играть будут. С этого все началось. Поставил небольшие деньги, проиграл. Поставил еще, в надежде отыграться. Были победы и поражения. На игры со своим участием не ставил, потому что знал, чем это чревато профессиональному спортсмену. Проиграл немного, дальше не стал увлекаться.

Дальше я без денег. Скоро свадьба, зарплаты нет. Вот тут и началось. Стал брать кредиты. И начал ставить. Ставил постоянно в надежде поднять денег и закрыть долги. Не буду вдаваться в подробности, в двух словах проиграл все. Поэтому сейчас я на краю, скорее всего, вы меня больше не увидите. Устал от всего. Зарплату, которую обещали, не платят, должны больше миллиона. Эти деньги решили бы все проблемы, но руководство клуба любит обманывать и воровать. Я так больше не могу. Слабость духа? Да. Но это бесчеловечное отношение меня убило. Простите меня все команды дорог. Мои родители, жена, родственники. Но больше нет сил терпеть", – написал Марченко.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в ДТП насмерть разбился украинский баскетболист Андрей Романица.

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