Стала известная возможная дата реванша между "Цыганским бароном" и чемпионом мира

Реванш между американским боксером Деонтеем Уайлдером (40-0, 39 КО) и британцем Тайсоном Фьюри (27-0, 19 КО) по прозвищу "Цыганский барон" состоится в конце мая - начале июня 2019 года.

Об этом сообщает авторитетное издание The Ring.

Поединок, скорее всего, состоится либо в Бруклине на Barclays Center, либо в Лас-Вегасе на T-Mobile Arena.

Напомним, что Уайлдер и Фьюри сошлись в ринге 1 декабря 2018 года в Лос-Анджелесе. Фьюри доминировал в большинстве раундов, но при этом дважды побывал в нокдауне (в девятом и двенадцатом раундах). Рефери приняли решение, что поединок завершился вничью, с чем оказались несогласны оба боксера.

На кону в этом бою будет стоять титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC, который принадлежит Уайлдеру.

Фьюри ранее был чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO, но был лишен титулов за употребление допинга.

Ранее "Апостроф" сообщал, что британский боксер Диллиан Уайт готов провести бой с Владимиром Кличко.