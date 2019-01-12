Нокаутирую его: известный британский боксер заговорил о бое с Владимиром Кличко

Британский боксер Диллиан Уайт заявил, что готов провести бой с Владимиром Кличко, который может вернуться на ринг.

Слова Уайта приводит talksport.com.

"Если Владимир Кличко вернется, то я проведу бой с ним и нокаутирую его. Я точно смогу нокаутировать его. Я знаю, как нужно действовать в бою против него. Я тренировался с ним, много раз спарринговал с ним и знаю, что он из себя представляет.

Кличко - отличный боксер, он создал настоящий ад в ринге для Энтони Джошуа. Но я верю, что пришло мое время, знаю, что нужно делать. Мне нужен этот бой", - сказал Уайт.

"Конечно, он может победить меня, у него много опыта. Я просто верю, что зайду на его кухню и вырву из нее раковину. Он не любит удары по корпусу, я это знаю из спаррингов против него", - добавил британец.

Напомним, 42-летний экс-чемпион мира Кличко не выходил на ринг с апреля 2017 года, когда проиграл Джошуа.

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