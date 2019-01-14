Цуренко обыграла россиянку на престижном турнире в Австралии

Украинская теннисистка Леся Цуренко вышла во второй круг турнира серии "Большого Шлема" Australian Open, который проходит в австралийском Мельбруне.

В двух сетях обыграла представительница Украины соперницу из России Екатерину Александрову.

Встреча длилась 1 час 31 минуту и закончилась я со счетом 6:4, 7(4):6 .

На счету Цуренко три эйса, трижды она допустила ошибку при вводе мяча в игру и реализовала четыре брейк-поинта из семи.. Соперница украинки оформила три подачи навылет, допустила пять двойных ошибок и взяла три гейма на приеме.

Во втором раунде турнира украинская теннисистка сыграет против американки Аманды Анисимовой.

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