Кличко ярко высказался о возвращении в бокс

Знаменитый украинский боксер Владимир Кличко (64-5, 54 КО) опроверг информацию о том, что он может вернуться в бокс.

Об этом Кличко сообщил в своем Twitter.

"Мне нравятся новые вызовы и я по-прежнему чувствую себя полным сил. Недавно многие из вас связались со мной, желая увидеть, как я возвращаюсь на ринг в апреле этого года, и я благодарен вам за это. Тем не менее, я должен назвать эту информации первоапрельской шуткой", - написал Кличко.

Ранее известный журналист Стив Банс заявил, что Кличко может провести бой с британским тяжеловесом Диллианом Уайтом (25-1, 18 КО), который владеет поясами по версиям WBC Sliver и WBO International.

Напомним, ранее "Апостроф" сообщал о возвращении в ринг непобедимого украинского боксера Тараса Шелестюка.