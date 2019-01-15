РУС. | УКР.

вторник, 15 января
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.80
Меню
Спорт

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

15 января

20:20
В Найроби боевики атаковали популярный у туристов отель: есть погибшие, видео
20:09
Бизнесмен Юркевич заявил о причастности "Шахтера" к захвату гостиницы и ресторана в Счастливом
20:09
ЦИК зарегистрировал Гриценко кандидатом в президенты: он озвучил новую цель
19:54
Опять похолодает: появился прогноз погоды на Крещение в Украине
19:40
Кличко ярко высказался о возвращении в бокс
19:36
План заморозки: нардеп озвучил "подводные камни" нового меморандума с МВФ
19:22
"Укрзализныця" угодила в очередной скандал из-за экспресса "Киев-Борисполь"
19:18
​Россия сорвала важные консультации с Украиной по газу: названа причина
18:52
Емельянов опроверг информацию об увольнении: судья идет в Верховный суд
18:41
В Киеве пенсионерка угодила под колеса авто: видео с места ДТП
18:30
Лучший клуб мира принял важное решение по вратарю сборной Украины
18:24
Резонансное ДТП с Зайцевой: стало известно о странном решении суда
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Кличко ярко высказался о возвращении в бокс

вторник, 15 января 2019, 19:40

Знаменитый украинский боксер Владимир Кличко (64-5, 54 КО) опроверг информацию о том, что он может вернуться в бокс.

Об этом Кличко сообщил в своем Twitter.

"Мне нравятся новые вызовы и я по-прежнему чувствую себя полным сил. Недавно многие из вас связались со мной, желая увидеть, как я возвращаюсь на ринг в апреле этого года, и я благодарен вам за это. Тем не менее, я должен назвать эту информации первоапрельской шуткой", - написал Кличко.

Ранее известный журналист Стив Банс заявил, что Кличко может провести бой с британским тяжеловесом Диллианом Уайтом (25-1, 18 КО), который владеет поясами по версиям WBC Sliver и WBO International.

Напомним, ранее "Апостроф" сообщал о возвращении в ринг непобедимого украинского боксера Тараса Шелестюка.

Фотовзгляд

Все галереи
Маланка на Софийской площади в Киеве

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Тоттенхэм Хотспур - Манчестер Юнайтед - 0:1 Хроника матча

Тоттенхэм Хотспур - Челси - 1:0 Хроника матча, видео гола

"Шахтеру" нужно потерпеть 1-2 года, а у "Динамо" стратегическая проблема - футбольный эксперт

Манчестер Сити - Ливерпуль - 2:1 Хроника матча, видео голов

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: