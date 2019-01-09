РУС. | УКР.

среда, 9 января
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.80
Меню
Спорт

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

9 января

13:25
У облэнерго нет возможности злоупотреблять монопольным положением - эксперты
13:25
Самолет арендовали у Шуфрича: появились новые подробности о задержанном в Мексике скандальном олигархе
13:06
На трассе "Киев-Харьков" произошло жуткое лобовое ДТП: фото и данные о погибших
12:58
Полиция сделала важное заявление по резонансному ДТП в Полтаве, в котором погиб подросток
12:40
Непобедимый украинский боксер объявил о своем возвращении в ринг
12:31
Бойко рассказал о своих первых шагах в случае победы на президентских выборах
12:25
За взятые у МВФ кредиты придется расплачиваться простым украинцам - "Батькивщина"
12:22
Могут быть проблемы: появились новые данные о состоянии избитого DZIDZIO
12:16
"Игры" циклонов: синоптик рассказала о резких перепадах температур в Украине
12:10
Со Златой Огневич случился неприятный инцидент на отдыхе
12:08
Ситуация на Азовском море: генерал назвал беспроигрышный для Украины вариант
11:57
В Крыму уничтожили часть древней крепости: опубликовано фото
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Непобедимый украинский боксер объявил о своем возвращении в ринг

среда, 09 января 2019, 12:40

Украинский боксер Тарас Шелестюк (16-0, 10 КО) сообщил, что вскоре он вернется в ринг.

Об этом Шелестюк написал в своем Instagram.

"Друзья, сейчас ведутся переговоры с промоутером о следующем поединке. Обещали дать дату на март, так что в ближайшее время должно что-то проясниться. С кем хотелось бы подраться? С Майком Алвардо, Крисом Алгиери или Эрролом Спенсом-младшим", - написал Шелестюк.

33-летний Шелестюк выступает в первой средней весовой категории. Бронзовый призер Олимпийских игр-2012, чемпион мира-2011, бронзовый призер чемпионата Европы-2010. Также становился региональным чемпионом по версиям WBA Intercontinental и WBO NABO в полусреднем весе.

Последний раз Шелестюк проводил бой 1 июля 2017 года, в котором он нокаутом победил мексиканца Хесуса Альвареса Родригеса.

Ранее "Апостроф" сообщал, что британский боксер Диллиан Уайт оценил перспективы Александра Усика в супертяжелом весе.

Версия для печати
Нашли ошибку - выделите и нажмите Ctrl+Enter
Раздел: Спорт Тема: Бокс
Теги: Шелестюк, бокс

Поделиться

Фотовзгляд

Все галереи
Подписания томоса для Украины: главные фото церемонии

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Тоттенхэм Хотспур - Челси - 1:0 Хроника матча, видео гола

"Шахтеру" нужно потерпеть 1-2 года, а у "Динамо" стратегическая проблема - футбольный эксперт

Манчестер Сити - Ливерпуль - 2:1 Хроника матча, видео голов

Ливерпуль - Арсенал - 5:1 Хроника матча, видео голов

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: