Непобедимый украинский боксер объявил о своем возвращении в ринг

Украинский боксер Тарас Шелестюк (16-0, 10 КО) сообщил, что вскоре он вернется в ринг.

Об этом Шелестюк написал в своем Instagram.

"Друзья, сейчас ведутся переговоры с промоутером о следующем поединке. Обещали дать дату на март, так что в ближайшее время должно что-то проясниться. С кем хотелось бы подраться? С Майком Алвардо, Крисом Алгиери или Эрролом Спенсом-младшим", - написал Шелестюк.

33-летний Шелестюк выступает в первой средней весовой категории. Бронзовый призер Олимпийских игр-2012, чемпион мира-2011, бронзовый призер чемпионата Европы-2010. Также становился региональным чемпионом по версиям WBA Intercontinental и WBO NABO в полусреднем весе.

Последний раз Шелестюк проводил бой 1 июля 2017 года, в котором он нокаутом победил мексиканца Хесуса Альвареса Родригеса.

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