Легендарный голкипер английского топ-клуба принял громкое решение о своем будущем

Известный вратарь Петр Чех, выступающий за лондонский "Арсенал", принял решение о завершении карьеры по окончании сезона.

Об этом Чех написал в своем Twitter.

"Это мой 20-й сезон в качестве профессионального игрока, и прошло уже 20 лет с тех пор, как я подписал свой первый контракт. Поэтому сейчас самое время объявить, что я завершу карьеру в конце этого сезона.

Сыграв 15 лет в Премьер-лиге и выиграв все возможные трофеи, я чувствую, что достиг всего, чего хотел. Я буду продолжать усердно работать в "Арсенале", чтобы, надеюсь, выиграть еще один трофей в этом сезоне, а затем я с нетерпением жду возможности увидеть, что меня ждет вне поля", - написал Чех.

36-летний Чех за свою карьеру также выступал за "Спарту", "Ренн" и "Челси". За сборную Чехии сыграл 124 матча. Четырехкратный чемпион Англии, пятикратный обладатель Кубка Англии, трехкратный обладатель Кубка английской лиги, четырехкратный обладатель Суперкубка Англии, победитель Лиги чемпионов, победитель Лиги Европы.

Ранее "Апостроф" сообщал, что шведская спортсменка завершила карьеру по необычной причине.