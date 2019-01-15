РУС. | УКР.

вторник, 15 января
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.80
Меню
Спорт

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

15 января

14:08
​Непогода в Украине: появились фото серьезных ДТП на заснеженных трассах
14:04
Тимошенко высказалась о необходимости получения Украиной патриархии
14:04
В Виннице при странных обстоятельствах умер боец ВСУ, воевавший на Донбассе: фото и видео
14:00
Легендарный голкипер английского топ-клуба принял громкое решение о своем будущем
13:50
Хотелось ходить голой: Тодоренко удивила признанием
13:37
Гриценко дал показания СБУ по делу о сдаче Крыма в 2014 году
13:34
​Военнопленных моряков на суде в Москве встретили возгласами "Слава Украине": видео
13:19
Очевидцы рассказали о смертельном взрыве многоэтажки в России, упомянув украинцев
13:18
Форвард английского топ-клуба получил серьезную травму
13:16
Иногда задыхаюсь от боли: голливудская актриса страдает от неизлечимой болезни
13:15
Воспитанник лучшего клуба мира перейдет в "Динамо": подробности трансфера
13:02
​Суд вынес неожиданный приговор фигурантке громкого секс-скандала в России
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Легендарный голкипер английского топ-клуба принял громкое решение о своем будущем

вторник, 15 января 2019, 14:00

Известный вратарь Петр Чех, выступающий за лондонский "Арсенал", принял решение о завершении карьеры по окончании сезона.

Об этом Чех написал в своем Twitter.

"Это мой 20-й сезон в качестве профессионального игрока, и прошло уже 20 лет с тех пор, как я подписал свой первый контракт. Поэтому сейчас самое время объявить, что я завершу карьеру в конце этого сезона.

Сыграв 15 лет в Премьер-лиге и выиграв все возможные трофеи, я чувствую, что достиг всего, чего хотел. Я буду продолжать усердно работать в "Арсенале", чтобы, надеюсь, выиграть еще один трофей в этом сезоне, а затем я с нетерпением жду возможности увидеть, что меня ждет вне поля", - написал Чех.

36-летний Чех за свою карьеру также выступал за "Спарту", "Ренн" и "Челси". За сборную Чехии сыграл 124 матча. Четырехкратный чемпион Англии, пятикратный обладатель Кубка Англии, трехкратный обладатель Кубка английской лиги, четырехкратный обладатель Суперкубка Англии, победитель Лиги чемпионов, победитель Лиги Европы.

Ранее "Апостроф" сообщал, что шведская спортсменка завершила карьеру по необычной причине.

Версия для печати
Нашли ошибку - выделите и нажмите Ctrl+Enter
Раздел: Спорт Тема: Футбол
Теги: Арсенал, Чех

Поделиться

Фотовзгляд

Все галереи
Маланка на Софийской площади в Киеве

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Тоттенхэм Хотспур - Манчестер Юнайтед - 0:1 Хроника матча

Тоттенхэм Хотспур - Челси - 1:0 Хроника матча, видео гола

"Шахтеру" нужно потерпеть 1-2 года, а у "Динамо" стратегическая проблема - футбольный эксперт

Манчестер Сити - Ливерпуль - 2:1 Хроника матча, видео голов

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: