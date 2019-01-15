Назван самый дорогой футболист мира

Нападающий "ПСЖ" Неймар на данный момент является самым дорогим футболистом мира.
Об этом сообщает интерактивная платформа KPMG Football Benchmark, которая занимается исследованием в сфере бизнеса и футбола.
По состоянию на первый месяц 2019 года 26-летний бразилец стоит 229 миллионов.
После него в рейтинге расположился другой футболист "ПСЖ" - Килиан Мбаппе (215 млн). Третью строчку занял форвард "Барселоны" Лионель Месси (203).
Лидер туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду занял 12-е место (107 млн).
Топ-10 самых дорогих игроков мира:
1. Неймар ("ПСЖ") – 229 миллионов
2. Килиан Мбаппе ("ПСЖ") – 215 млн
3. Лионель Месси ("Барселона") – 203 млн
4. Мохамед Салах ("Ливерпуль") – 168 млн
5. Харри Кейн ("Тоттенхэм") – 151 млн
Ранее "Апостроф" сообщал, что два футболиста "Динамо" попали в список самых перспективных игроков Лиги Европы.