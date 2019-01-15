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Назван самый дорогой футболист мира

вторник, 15 января 2019, 16:17

Нападающий "ПСЖ" Неймар на данный момент является самым дорогим футболистом мира.

Об этом сообщает интерактивная платформа KPMG Football Benchmark, которая занимается исследованием в сфере бизнеса и футбола.

По состоянию на первый месяц 2019 года 26-летний бразилец стоит 229 миллионов.

После него в рейтинге расположился другой футболист "ПСЖ" - Килиан Мбаппе (215 млн). Третью строчку занял форвард "Барселоны" Лионель Месси (203).

Лидер туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду занял 12-е место (107 млн).

Топ-10 самых дорогих игроков мира:

1. Неймар ("ПСЖ") – 229 миллионов

2. Килиан Мбаппе ("ПСЖ") – 215 млн

3. Лионель Месси ("Барселона") – 203 млн

4. Мохамед Салах ("Ливерпуль") – 168 млн

5. Харри Кейн ("Тоттенхэм") – 151 млн

Ранее "Апостроф" сообщал, что два футболиста "Динамо" попали в список самых перспективных игроков Лиги Европы.

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Раздел: Спорт Тема: Футбол
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