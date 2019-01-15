Два футболиста "Динамо" попали в список самых перспективных игроков Лиги Европы

Организаторы Лиги Европы представили подборку самых перспективных игроков группового этапа турнира, а также дали прогноз на то, кто из футболистов лучше себя проявит в 2019 году.

В список попали два игрока киевского "Динамо": хавбек Николай Шапаренко и защитник Виталий Миколенко.

20-летний Шапаренко провел три матча на групповой стадии турнира, в которых забил один мяч. На счету 19-летнего Миколенко четыре матча, в которых он забил гол и отдал результативную передачу.

Также в список лучших игроков турнира попали Сэмюэл Чуквуэзе ("Вильярреал"), Кай Хавертц ("Байер"), Каллум Хадсон-Одои ("Челси"), Сандер Берге ("Генк"), Амаду Айдара ("Зальцбург" / "РБ Лейпциг"), Дани Ольмо ("Динамо" Загреб), Эмил Смит-Роу ("Арсенал"), Лука Йович ("Айнтрахт" Франфурт) и Исмаила Сарр ("Ренн").

Ранее "Апостроф" сообщал, что знаменитый украинский спортсмен ярко поддержал "Динамо" за границей.