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Стала известна примерная дата боя с участием известного украинского боксера

вторник, 15 января 2019, 23:15

Украинский боксер Сергей Деревянченко (12-1, 10 КО) в марте или апреле проведет бой с немцем Джеком Кулкаем (24-3, 12 КО).

Об этом сообщает ESPN.

Победитель этого поединка станет обязательным претендентом на чемпионский бой против американца Дэниэла Джейкобса, который владеет поясом по версии IBF в среднем весе.

Напомним, что в октябре прошлого года 33-летний Деревянченко уже встретился в ринге с Джейкобсом, но потерпел поражение раздельным решением судей.

Что касается 33-летнего Кулкая, то ранее он являлся временным чемпионом мира по версии WBA, а также чемпионом Европы по версии EBU.

Ранее "Апостроф" сообщал, что реванш между Деонтеем Уайлдером и Тайсоном Фьюри состоится в конце мая - начале июня 2019 года.

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