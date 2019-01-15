"Заря" объявила о двойном трансфере: опубликовано фото

Луганская "Заря" оформила сразу два трансфера, подписав защитника "Мариуполя" Максима Белого и нападающего "Синджелича" Неманью Ивановича.

Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Белый достался "Заре" бесплатно и подписал с клубом двухлетний контракт. Сумма трансфера Ивановича не разглашается. Его контракт с украинским клубом рассчитан до 31 декабря 2020 года.

28-летний Белый является воспитанником "Шахтера". Ранее он уже играл за "Зарю" с 2011 по 2015 годы. Также выступал за "Хайдук" и "Анжи". Сыграл один матч за молодежную сборную Украины.

21-летний Иванович - воспитанник "Црвены Звезды". За "Синджелич" он выступал с 2016 по 2018 годы, провел за клуб 80 матчей и забил 20 голов. Ранее также играл за "Ягодину".

После 18 туров "Заря" занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Украины, имея в активе 28 очков. Следующий матч "Заря" проведет 23 матча на выезде с киевским "Динамо".

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Динамо" в ближайшее время подпишет испанского нападающего Франа Соля.