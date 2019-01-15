"Динамо" согласовало трансфер бомбардира европейского клуба

Форвард голландского клуба "Виллем II" Фран Соль договорился о переходе в киевское "Динамо", сообщает испанское издание Marca.

Отмечается, что в ближайшее время футболист вылетит в Киев для подписания контракта.

По данным издания, трансфер 26-летнего испанца обойдется вице-чемпиону Украины в три с половиной миллиона евро плюс бонусы. Сам форвард согласился на все условия личного пятилетнего контракта.

Трансфер станет вторым самым прибыльным в истории нидерландского клуба после продажи Муссы Дембеле в АЗ за 4,5 млн евро.

Ранее "Апостроф" сообщал, что два футболиста "Динамо" попали в список самых перспективных игроков Лиги Европы.