Клуб украинской Премьер-лиги усилился бразильским полузащитником

Бразильский полузащитник Липе Велозо перешел в ФК "Львов".

Об этом сообщает XSport со ссылкой на главного тренера клуба Юрия Бакалова.

Ожидается, что в ближайшее время львовский клуб пополнится еще несколькими игроками.

21-летний Велозо выступал за японский клуб "Токио", за молодежную команду которого он сыграл 43 матча и забил 8 мячей. Также Велозо провел один матч за главную команду. Ориентировочная стоимость бразильца по версии сайта Transfermarkt составляет 50 тысяч евро.

После 18 туров "Львов" занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Украины. В четвертьфинале Кубка Украины львовяне сыграют с луганской "Зарей".

Ранее "Апостроф" сообщил, что ФК "Львов" пригласил на просмотр более 10 бразильцев.