РУС. | УКР.

среда, 16 января
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.80
Меню
Спорт

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

16 января

10:31
В Сербии заявили о задержании "киллера Путина"
10:17
​В Харькове расстреляли офицера полиции: фото и первые подробности
10:10
Буксирный рынок Украины захватывает криминальный авторитет из России: СМИ раскрыли детали
10:07
​Скандальный киевский священник назвал украинские власти врагами Христа
10:02
Украинец провел очередной яркий матч в НБА: опубликовано видео
10:00
"Укрзализныця" вызвала гнев в сети из-за ЧП с грузовым поездом
09:50
ДТЭК Нефтегаз заявил о перевыполнении в 2018 году плана по добыче газа
09:47
В США умерла звезда Бродвея
09:34
​Волонтеры рассекретили российского разведчика-оккупанта: опубликованы фото
09:30
Дочь Майкла Джексона попала в реабилитационную клинику
09:29
Дочь депутата Рады стала жертвой мошенников, отдав им крупную сумму: в полиции сделали заявление
09:28
На Leopolis Jazz Fest выступит легендарный американский музыкант
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Цуренко не смогла выйти в третий круг Australian Open

среда, 16 января 2019, 09:10

Украинская теннисистка Леся Цуренко проиграла Аманде Анисимовой из США в матче второго круга Открытого чемпионата Австралии Australian Open.

Встреча длилась почти час и завершилась поражением Цуренко со счетом 0:6, 2:6.

Для Цуренко это был девятый Australian Open подряд. В 2013 году она вышла в третий раунд соревнований, что является ее лучшим личным результатом на турнире.

В Мельбурне продолжают выступления украики Элина Свитолина и Даяна Ястремская. Первая ракетка Украины во втором круге будет играть со словачкой Викторией Кужмовой, а Даяне будет противостоять испанка Карла Суарес Наварро.

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинская теннисистка сотворила сенсацию на Australian Open.

Фотовзгляд

Все галереи
Маланка на Софийской площади в Киеве

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Тоттенхэм Хотспур - Манчестер Юнайтед - 0:1 Хроника матча

Тоттенхэм Хотспур - Челси - 1:0 Хроника матча, видео гола

"Шахтеру" нужно потерпеть 1-2 года, а у "Динамо" стратегическая проблема - футбольный эксперт

Манчестер Сити - Ливерпуль - 2:1 Хроника матча, видео голов

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: