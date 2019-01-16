Цуренко не смогла выйти в третий круг Australian Open

Украинская теннисистка Леся Цуренко проиграла Аманде Анисимовой из США в матче второго круга Открытого чемпионата Австралии Australian Open.

Встреча длилась почти час и завершилась поражением Цуренко со счетом 0:6, 2:6.

Для Цуренко это был девятый Australian Open подряд. В 2013 году она вышла в третий раунд соревнований, что является ее лучшим личным результатом на турнире.

В Мельбурне продолжают выступления украики Элина Свитолина и Даяна Ястремская. Первая ракетка Украины во втором круге будет играть со словачкой Викторией Кужмовой, а Даяне будет противостоять испанка Карла Суарес Наварро.

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинская теннисистка сотворила сенсацию на Australian Open.