В клубе украинской Премьер-лиги назвали имя нового главного тренера

Новым главным тренером "Арсенала-Киев" назначен Игорь Леонов.

Об этом сообщает XSport.

Данную информацию подтвердил генеральный директор киевского клуба Александр Москаленко.

На посту наставника "канониров" Леонов сменил Вячеслава Грозного, который несколько дней назад ушел в отставку.

51-летний Леонов ранее еще никогда не работал в должности главного тренера, но с 2011 по 2012 года, в течение нескольких месяцев он исполнял обязанности наставника "Мариуполя".

После 18 туров "Арсенал" занимает последнее, 12 место в турнирной таблице украинской Премьер-лиги, набрав всего восемь очков.

Ранее "Апостроф" сообщал, что луганская "Заря" оформила сразу два трансфера, подписав защитника "Мариуполя" Максима Белого и нападающего "Синджелича" Неманью Ивановича.