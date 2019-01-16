В команде Ломаченко сообщили о ближайших планах

Промоутер украинского боксера Василия Ломаченко (12-1, 9 КО) Боб Арум назвал соперников украинца на два ближайших боя.

Слова Арума приводит TalkSport.

"2 февраля мы проведем бой за пояс IBF между Исой Чаниевым и Ричардом Комми. Контракты уже подписаны. Победитель встретится с Ломаченко в апреле. А летом я планирую сделать для Ломаченко бой в Британии с Энтони Кроллой", - сказал Арум.

Напомним, что 30-летний Ломаченко в данный момент является чемпионом мира по версиям WBA и WBO в легком весе. Свой последний бой украинец провел 8 декабря с представителем Пуэрто-Рико Хосе Педрасой и одержал победу единогласным решением судей.

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинский боксер Сергей Деревянченко проведет бой с немцем Джеком Кулкаем в марте или апреле.