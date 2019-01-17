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"Динамо" объявило о переходе воспитанника лучшего клуба мира: опубликовано фото

четверг, 17 января 2019, 00:30
Фото: fcdynamo.kiev.ua

Испанский нападающий "Виллем II" Франсиско Соль Ортис перешел в киевское "Динамо".

Об этом сообщает официальный сайт украинского клуба.

Сумма трансфера составила три с половиной миллиона евро и она еще может возрасти за счет бонусов. Соль подписал с "Динамо" пятилетний контракт и получил в клубе девятый номер. Его зарплата в киевском клубе составит один миллион евро в год.

"Динамо - это клуб с большой историей. Знаю, что "Динамо" выигрывало в свое время два Кубка Кубков и Суперкубок Европы, а также является самым титулованным клубом в Украине – больше киевлян никто не становился чемпионом этой страны.

Больше всего в футболе я люблю забивать голы. И в "Динамо" я пришел именно ради. Могу пообещать, что буду выкладываться на все 100% на футбольном поле ради того, чтобы "Динамо" побеждало во всех турнирах, в которых участвует", - сказал Соль.

26-летний Соль является воспитанником мадридского "Реала". Также играл за "Луго", "Овьедо" и "Вильярреал".

Ранее "Апостроф" сообщал, что ФК "Львов" усилился бразильским полузащитником Липе Велозо.

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