Кубок мира по биатлону: видео онлайн трансляция женского спринта в Рупольдинге

17 января в немецком Рупольдинге состоится женская спринтерская гонка в рамках пятого этапа Кубка мира по биатлону 2018/19.

Смотрите на "Апострофе" видеотрансляцию женского спринта в Рупольдинге.

Начало гонки - в 15.30.

Плеер с видеотрансляцией гонки будет доступен в этой новости за несколько минут до ее начала.

Напомним, что в данный момент лидером Кубка мира в общем зачете является итальянская биатлонстка Доротея Вирер, которая набрала 438 очков. Далее идут ее соотечественница Лиза Витоцци (396) и словачка Паулина Фиалкова (374). Что касается украинок, то Елена Пидгрушная занимает 24 место, имея в активе 141 очко. Остальные украинки расположились следующим образом: 29 - Юлия Джима (119), 30 - Анастасия Меркушина (119), 33 - Вита Семеренко (103), 38 - Валентина Семеренко (92), 60 - Юлия Журавок (21).

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинская биатлонистка Надежда Белкина заняла третье место в женском спринте на Кубке IBU.