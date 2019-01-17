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Названо имя наставника, который может заменить Фонсеку в "Шахтере"

четверг, 17 января 2019, 17:33

Новым главным тренером донецкого "Шахтера" может стать наставник лидера чемпионата Турции "Инстанбулспора" Абдулла Авчи.

Как сообщает "Динамомания", специалист является главным претендентом на пост главного тренера чемпиона Украины случае ухода Паулу Фонсеки, которым интересуются сразу несколько представителей английской Премьер-лиги.

"У главного тренера "Шахтера" Пауло Фонсеки есть предложение из Великобритании. Поэтому "горняки" думают о приглашении Абдуллы Авчи. Он уже имел контакт с украинским клубом, в свою очередь сказал, что может встретиться с представителями "Шахтера" снова, но только в конце текущего сезона", – сообщил агент Доган Эркан.

Напомним, что "Шахтер" является лидером чемпионата Украины. Также "горняки" являются действующими чемпионами страны.

Ранее "Апостроф" сообщал, что легенда "Шахтера" потроллил Усика из-за "Динамо".

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