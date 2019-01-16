Легенда "Шахтера" потроллил Усика из-за "Динамо": опубликовано фото

Экс-капитан "Шахтера" Дарио Срна отреагировал на фото абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе Александра Усика, который гуляет по Сингапуру в футболке "Динамо".

В своем Instagram украинский боксер добавил сэлфи из Сингапура, на котором он запечатлен в футболке киевского клуба

Срна не удержался и написал под данным фото "Шахтер" - чемпион", а также добавил несколько смайлов.

Усик на комментарий хорвата не ответил. В то же время болельщиков "Динамо" Срна спровоцировал на многочисленные ответы.

Напомним, Срна выступал за "Шахтер" с 2003 по 2018 годы. На данный момент хорват защищает цвета итальянского "Кальяри".

Ранее "Апостроф" также сообщал о том, что Усик креативно поддержал популярную певицу.