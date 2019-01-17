Украинская биатлонистка одержала феноменальную победу на Кубке IBU

Украинская биатлонистка Юлия Журавок выиграла короткую индивидуальную гонку на этапе Кубка IBU в немецком Арбере.

По ходу гонки украинка продемонстрировала великолепную стрельбу. Журавок стала единственной участницей, которой удалось пройти все четыре огневых рубежа без промахов.

В итоге украинка не оставила шансов своим преследовательницам. Шведку Шардин Слуф Журавок опередила на 35 секунд, а еще одну представительницу Швеции Элизабет Хогберг, которая стала третьей, на 1 минуту и 2 секунды.

Отметим, что для Журавок эта победа стала первой в личных гонках на взрослом международном уровне.

Что касается других украинок, то Мария Кручова в короткой индивидуальной гонке заняла высокое четвертое место, Яна Бондарь - одиннадцатое, а Надежда Белкина - двадцать второе.

Ранее "Апостроф" сообщал о том, что украинская биатлонистка заняла призовое место на этапе Кубке IBU в Польше.