РУС. | УКР.

четверг, 17 января
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.75
Меню
Спорт

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

17 января

14:37
Стало известно, до какого числа в Украине продержится плюсовая температура
14:27
Украинский клуб подписал бывшего футболиста "Ювентуса"
14:25
Оранжерея на колесах: в сети показали фото необычного поезда "Укрзализныци"
14:21
Украинский биатлонист показал достойный результат на Кубке мира
14:16
Кличко заявил о скором завершении реконструкции в Киеве садика для детей с особыми потребностями
14:08
Кандидат в президенты Ляшко лидирует по числу законопроектов в Раде - исследование КИУ
14:06
Alekseev в новом клипе показал всю боль после расставания с любимой
13:44
В Раде назвали нардепа Усова заказчиком попытки убийства депутата Мирзояна
13:30
Кубок мира по биатлону: результаты и видео мужского спринта в Рупольдинге
13:21
"Укрлендфарминг" Бахматюка за свой счет расчистил дороги в трех областях Украины
13:20
Рада приняла решение по механизму перехода в поместную церковь: список голосовавших "за" и "против"
13:11
Превзошли себя: группа KAZKA впечатлила новым достижением
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Украинский клуб подписал бывшего футболиста "Ювентуса"

четверг, 17 января 2019, 14:27

Донецкий "Олимпик" подписал сенегальского форварда Матара Дийе, который в свое время находился в структуре туринского "Ювентуса".

Также игроком "Олимпика" стал украинский защитник Егор Клименчук, который в последнее время играл за краматорский "Авангард". С 21-летним футболистом подписан трехлетний контракт с возможностью продления еще на сезон.

Клименчук является воспитанником "Шахтера". Также он играл за запорожский "Металлург". В 17 лет он провел первый матч в Премьер-лиге, однако пока что сыграл в УПЛ только пять матчей.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в "Динамо" раскрыли любопытные подробности трансфера бомбардира из Испании.

Фотовзгляд

Все галереи
Маланка на Софийской площади в Киеве

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Ювентус - Милан - 1:0 Хроника матча, видео гола

Тоттенхэм Хотспур - Манчестер Юнайтед - 0:1 Хроника матча

Тоттенхэм Хотспур - Челси - 1:0 Хроника матча, видео гола

"Шахтеру" нужно потерпеть 1-2 года, а у "Динамо" стратегическая проблема - футбольный эксперт

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: