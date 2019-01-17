Украинский клуб подписал бывшего футболиста "Ювентуса"

Донецкий "Олимпик" подписал сенегальского форварда Матара Дийе, который в свое время находился в структуре туринского "Ювентуса".

Также игроком "Олимпика" стал украинский защитник Егор Клименчук, который в последнее время играл за краматорский "Авангард". С 21-летним футболистом подписан трехлетний контракт с возможностью продления еще на сезон.

Клименчук является воспитанником "Шахтера". Также он играл за запорожский "Металлург". В 17 лет он провел первый матч в Премьер-лиге, однако пока что сыграл в УПЛ только пять матчей.

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