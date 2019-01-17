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В "Динамо" раскрыли любопытные подробности трансфера бомбардира из Испании

четверг, 17 января 2019, 10:54

Президент "Динамо" Игорь Суркис прокомментировал подписание испанского нападающего Франа Соля.

Слова Суркиса приводит официальный сайт киевского клуба.

Президент "Динамо" подчеркнул, что, в отличие от многих иностранцев, Соль хотел выступать в Украине.

"Мы давно следили за этим футболистом. Можно сказать, что уже год наши селекционеры его отслеживали. Мы хотели его пригласить еще летом, но тогда у нас это не получилось, прежде всего, потому что "Виллем II" не хотел его отпускать. Ему предлагали перейти в клуб АПЛ, но он по каким-то причинам не перешел.

Мы были настойчивы, и в этом нам помог и сам футболист, который изъявил огромное желание играть в Украине, что сегодня мы видим не очень часто. И это человек, который родился в Мадриде, прошел школу мадридского "Реала". Он изъявил желание приехать к нам - это дорогого стоит. Естественно, теперь мы ждем от него то, ради чего мы его пригласили - голы", - сказал Суркис.

Президент "Динамо" отметил, что трансфер был осуществлен, так как у нападающего киевлян Артема Беседина вновь появились проблемы со здоровьем.

"Мнение наших селекционеров было однозначным: Соль - это футболист, который сразу может помочь команде в том аспекте, в котором мы, к сожалению, нуждались в этом сезоне - у нас очень хромала результативность. Не знаю, что было бы, если бы Беседин был здоров. Но сейчас у него снова есть проблемы. Согласно заключению врачей Артему, вероятно, придется делать операцию. Поэтому приобретение Соля очень ценное для нас, и я очень доволен, что нам удалось этот трансфер совершить", - подчеркнул Суркис.

"Нам было непросто договориться с голландским клубом. Но когда мы продаем футболиста, тоже хотим заработать больше, а кто-то хочет купить дешевле. Это нормально, это рынок. На это никто не обижается, и все вели себя достаточно цивилизованно и спокойно", - добавил Суркис.

Ранее "Апостроф" также сообщал о том, что стало известно, сколько "Динамо" будет платить Солю.

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