Усик удивил кардинальной сменой имиджа в день рождения: опубликовано фото

Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик удивил болельщиков сменой имиджа в свой день рождения.

Фото украинский боксер опубликовал в Instagram.

Усик, который свой день рождения встречает на Бали, решил побриться налысо. При этом боксер добавил три снимка: с первоначальной прической, с чубом и затем без волос.

"Безумное утро. Всем мир", - написал боксер.

"Оселедец надо было оставлять - фирменная фишка (знак качества)", "С чубом было круче всего", "С волосами лучше", "Кто этот зек на третьем фото?))", "Все прически тебе идут", - комментируют фанаты, не забывая поздравлять Усика с днем рождения.

Отметим, что 17 января Усику исполнилось 32 года.

Ранее "Апостроф" сообщал о том, что легенда "Шахтера" потроллил Усика из-за "Динамо".