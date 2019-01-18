Кубок мира по биатлону: видео онлайн трансляция мужской эстафеты в Рупольдинге

18 января в немецком Рупольдинге в рамках Кубка мира по биатлону 2018-2019 пройдет мужская эстафета.

Смотрите на "Апострофе" онлайн видео трансляцию мужской эстафеты в Рупольдинге.

Начало гонки - в 15.30.

Плеер с видеотрансляцией гонки будет доступен за несколько минут до ее начала.

В зачете мужских эстафет в этом сезоне лидируют сборные Швеции и России, которые набрали по 100 очков. На третьем месте - Австрия (91 очко). Украина пока лишь двадцать первая (44 очка).

Ранее "Апостроф" сообщал о том, что украинец Дмитрий Пидручный показал достойный результат в спринтерской гонке Кубка мира в Рупольдинге.