Украинский биатлонист показал достойный результат на Кубке мира

Украинец Дмитрий Пидручный вошел в топ-20 спринтерской гонки на Кубке мира по биатлону в немецком Рупольдинге.

По ходу гонки Пидручный допустил только один промах (на стрельбе стоя), а на заключительном отрезке дистанции за счет высокой скорости сумел отыграть девять позиций и ворваться в двадцатку лучших.

Таким образом, Пидручный сумел сохранить место в топ-25 общего зачета Кубка мира 2018-2019 и гарантировать себе участие в масс-старте на этапе в Рупольдинге.

Что касается других украинцев, то Артем Прима стал 45-м, Артем Тищенко - 53-м, а Сергей Семенов - 74-м.

Победу в спринте одержал норвежец Йоханнес Бе, вторым стал его брат Тарьей Бе, а третьим - немец Бенедикт Долль.

Напомним, как сообщал "Апостроф", украинские биатлонисты с позором завершили эстафету на Кубке мира в Оберхофе.