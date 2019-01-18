Известному российскому боксеру грозит тюрьма за избиение женщины

Экс-чемпиона мира по боксу Сергея Ковалева обвиняют в избиении женщины в США.

Об этом сообщает TMZ.

Отмечается, что инцидент произошел еще 9 июня в американском Биг-Бэр Сити, Калифорния.

Ковалев проявлял к женщине знаки внимания на вечеринке, однако получил отказ. После боксер с другом последовал за ней и совершил нападение. Пострадавшая утверждает, что в результате избиения получила перелом носа, сотрясение мозга и смещение шейного диска.

По горячим следам Ковалев был задержан полицией. Боксеру было предъявлено обвинение в нападении с применением силы, что привело к тяжким телесным повреждениям.

Теперь Ковалеву может грозить четыре года лишения свободы. На первых слушаниях в суде россиянин не признал себя виновным. Следующее заседание должно состояться в марте.

Напомним, 4 августа Ковалев потерпел третье поражение в пяти последних боях, уступив Элейдеру Альваресу в бою за титул чемпиона мира по версии WBO. 2 февраля россиянину предстоит провести реванш.

Ранее "Апостроф" сообщал о том, что российским футболистам, которые избили людей, поменяли статью на более тяжкую.