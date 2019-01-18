Ломаченко показал, как проводит зимние каникулы: опубликованы фото

Чемпион мира по версиям WBA и WBO в легком весе Василий Ломаченко в перерыве между боями и тренировками решил отдохнуть на горнолыжном курорте.

Соответствующие фото были опубликованы в совместном Instagram-аккаунте Ломаченко и Александра Усика Lomus_17.

"Зимний отдых перед стартом очередной подготовки к бою", - говорится в подписи к снимкам.

В комментариях к посту предположили, что украинский чемпион катается на лыжах в Буковели.

"Седьмая трасса, Буковель", "Красавчик! Только злой на фотке какой-то", "Вася - ракета", "Аккуратней там, чемпион", "Пусть теперь бордисты что-то неласковое про лыжников скажут", - комментируют подписчики.

Напомним, как сообщал "Апостроф", ранее в команде Ломаченко сообщили о ближайших планах.