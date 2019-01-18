РУС. | УКР.

пятница, 18 января
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.75
Меню
Спорт

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

18 января

15:53
У Тимошенко анонсировали торжественный съезд партии в день Соборности
15:53
ЧП с пассажирским самолетом под Киевом: в авиакомпании раскрыли подробности инцидента
15:40
Стало известно о планах "Динамо" на трансферном рынке
15:39
​Германию поймали на лжи о газопроводе Путина в обход Украины
15:33
Бойко пообещал в случае победы на выборах восстановить отмененные социальные льготы
15:32
Известному российскому боксеру грозит тюрьма за избиение женщины
15:30
В Херсоне произошла стрельба с участием активистов и полиции, ранена журналистка: фото и видео
15:23
В сети попало жуткое видео, снятое молодыми живодерами во Львове
15:18
Кубок мира по биатлону: видео онлайн трансляция мужской эстафеты в Рупольдинге
15:03
Не хотят выполнять обязательств: в Кабмине сделали резкое заявление в адрес водоканалов
14:57
В России на нефтезаводе произошло огненное ЧП со взрывами: опубликовано видео
14:55
В Одессе задержали агента Путина, который готовил теракт: опубликовано видео
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Ломаченко показал, как проводит зимние каникулы: опубликованы фото

пятница, 18 января 2019, 14:49

Чемпион мира по версиям WBA и WBO в легком весе Василий Ломаченко в перерыве между боями и тренировками решил отдохнуть на горнолыжном курорте.

Соответствующие фото были опубликованы в совместном Instagram-аккаунте Ломаченко и Александра Усика Lomus_17.

"Зимний отдых перед стартом очередной подготовки к бою", - говорится в подписи к снимкам.

В комментариях к посту предположили, что украинский чемпион катается на лыжах в Буковели.

"Седьмая трасса, Буковель", "Красавчик! Только злой на фотке какой-то", "Вася - ракета", "Аккуратней там, чемпион", "Пусть теперь бордисты что-то неласковое про лыжников скажут", - комментируют подписчики.

Напомним, как сообщал "Апостроф", ранее в команде Ломаченко сообщили о ближайших планах.

Версия для печати
Нашли ошибку - выделите и нажмите Ctrl+Enter
Раздел: Спорт Тема: Бокс
Теги: Ломаченко, бокс

Поделиться

Фотовзгляд

Все галереи
Маланка на Софийской площади в Киеве

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Ювентус - Милан - 1:0 Хроника матча, видео гола

Тоттенхэм Хотспур - Манчестер Юнайтед - 0:1 Хроника матча

Тоттенхэм Хотспур - Челси - 1:0 Хроника матча, видео гола

"Шахтеру" нужно потерпеть 1-2 года, а у "Динамо" стратегическая проблема - футбольный эксперт

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: