Один из лидеров "Шахтера" может перейти в российский топ-клуб

Защитник "Шахтера" Ярослав Ракицкий может перейти в "Зенит".

Об этом сообщает Telegram-канал Ненобель. Также, по сведениям "Чемпионата", "Зенит" предложил за Ракицкого 10 миллионов евро.

По некоторым данным, клубы близки к достижению договоренности. Футболист может подписать с российским клубом контракт до лета 2021 года.

29-летний Ракицкий является воспитанником "Шахтера". В нынешнем сезоне он провел за донецкий клуб 16 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу. В составе "Шахтера" шесть раз становился чемпионом Украины, а также является шестикратным обладателем Кубка Украины. За сборную Украины сыграл 54 матча и забил пять голов. Его контракт с украинским клубом действует до лета 2022 года.

Ранее "Апостроф" сообщал, что новым главным тренером донецкого "Шахтера" может стать турок Абдулла Авчи.