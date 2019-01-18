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Трансфер одного из лидеров сборной Украины в турецкий топ-клуб: появились новые подробности

пятница, 18 января 2019, 09:15

Украинский полузащитник "Шальке" Евгений Коноплянка близок к переходу в "Бешикташ".

Об этом сообщает Fotomac.

Ожидается, что официально о переходе Коноплянки в турецкий топ-клуб будет объявлено 18 января в 19:30. Зарплата украинца в "Бешикташе" составит 3,2 миллиона евро в год.

Турки арендуют Коноплянку либо оформят полноценный трансфер.

29-летний Коноплянка перешел в "Шальке" летом 2016 года из "Севильи" на правах аренды. Через год немецкий клуб выкупил трансфер игрока за 12,5 миллионов евро. За "Шальке" хавбек за свою карьеру провел 71 матч во всех турнирах, забил 12 голов и отдал девять результативных передач.

Ранее "Апостроф" сообщал, что донецкий "Олимпик" подписал экс-форварда "Ювентуса" Матара Дийе.

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