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"Заря" объявила о переходе экс-игрока сборной Украины: опубликовано фото
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"Заря" объявила о переходе экс-игрока сборной Украины: опубликовано фото

пятница, 18 января 2019, 16:30
Фото: zarya-lugansk.com

Луганская "Заря" объявила о переходе нападающего донецкого "Шахтера" Филиппа Будковского.

Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Детали трансфера не разглашаются. Футболист подписал с луганским клубом контракт до лета 2021 года. Ранее он уже играл за "Зарю" с 2014 по 2016 годы, провел за клуб 73 матча и забил 25 голов.

В первой половине нынешнего сезона 26-летний Будковский на правах аренды выступал за французский "Сошо", за который сыграл 10 матчей и не забил ни одного гола.

За свою карьеру форвард также играл за "Ильичевец", "Севастополь", "Анжи" и "Кортрийк". За сборную Украины сыграл шесть матчей.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Заря" подписала защитника Максима Белого и нападающего Неманью Ивановича.

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