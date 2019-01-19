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"Арсенал" обыграл "Челси" в битве за Лигу чемпионов: видеообзор

суббота, 19 января 2019, 21:51
Фото: twitter.com/arsenal

В центральном матче 23-го тура чемпионата Англии "Арсенал" принимал "Челси". Лондонское дерби завершилось победой "канониров".

"Апостроф" провел онлайн-трансляцию матча "Арсенал" - "Челси".

В первом тайме "Арсенал" отличился дважды усилиями Александра Ляказетта и Лорана Косельни, который переправил мяч в сетку плечом. "Челси" до перерыва мог сократить отставание, но после удара головой от Маркоса Алонсо мяч попал в штангу.

После перерыва гостям не удалось изменить счет на табло.

Напомним, обе команды ведут борьбу за попадание в топ-четверку и выход в Лигу чемпионов. После этого матча у "Челси" осталось 47 очков. "Синие" пока сохраняют четвертое место, но "Арсенал", набрав 44 очка, подобрался к конкуренту на расстояние одной победы.

"Арсенал" - "Челси" - 2:0

Голы: Ляказетт, 14, Косельни, 39

"Арсенал": Лено, Бельерин (Эль-Ненни, 72), Сократис, Косельни, Колашинац, Торрейра, Джака, Гендузи, Рэмзи (Мэйтленд-Найлз, 67), Обамеянг, Ляказетт (Ивоби, 67)

"Челси": Ариссабалага, Аспиликуэта, Давид Луис, Рюдигер, Алонсо, Ковачич (Баркли, 63), Жоржиньо, Канте, Педро (Хадсон-Одои), Азар, Виллиан (Жиру, 68)

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