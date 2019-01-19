Кубок мира по биатлону: видео онлайн трансляция женской эстафеты в Рупольдинге

19 января в немецком Рупольдинге в рамках пятого этапа Кубка мира состоится женская эстафета.

Смотрите на "Апострофе" онлайн видеотрансляцию женской эстафеты в Рупольдинге.

Начало гонки в 15.30.

Плеер с видеотрансляцией появится на сайте за несколько минут до начала гонки.

Прямую трансляцию женской эстафеты можно будет посмотреть на телеканалах "UA Перший" и "Спорт 1". В России гонку покажет телеканал "Матч! ТВ". Также трансляция гонки пройдет на спутниковом телеканале "Eurosport 1".

Планируется, что за сборную Украины выступит Юлия Журавок. Полностью состав национальной сборной будет объявлен позднее.

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинские биатлонистки заняли восьмое место в эстафете в немецком Оберхофе.