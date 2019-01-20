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Кубок мира по биатлону: видео онлайн трансляция женского масс-старта в Рупольдинге

воскресенье, 20 января 2019, 00:15

20 января в немецком Рупольдинге в рамках пятого этапа Кубка мира по биатлону пройдет гонка с массовым стартом среди женщин.

Смотрите на "Апострофе" онлайн видеотрансляцию женского масс-старта в Рупольдинге.

Начало гонки - в 15.40.

Плеер с видеотрансляцией гонки будет доступен за несколько минут до ее начала.

В данный момент лидером Кубка мира в общем зачете является итальянка Доротея Вирер, которая набрала 476 очков. Вторую позицию занимает ее соотечественница Лиза Витоцци (450). Также в тройку входит представительница Словакии Паулина Фиалкова (401). Лучшей из украинок является Елена Пидгрушная, которая занимает 26 место, набрав 141 очко.

Ранее "Апостроф" сообщал о том, что украинская биатлонистка Юлия Журавок выиграла гонку на этапе Кубка IBU в немецком Арбере.

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