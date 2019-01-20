РУС. | УКР.

воскресенье, 20 января
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.75
Меню
Спорт

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

20 января

14:30
В Киеве охрана гей-клуба избила посетителей: в сети назвали нелепую причину
14:28
​В Киеве появился гигантский мурал памяти героев Крут: опубликовано фото
14:11
Кубок мира по биатлону: результаты и видео мужского масс-старта в Рупольдинге
14:11
​Позывной Бебеха: в сети рассказали трогательную историю ветерана АТО
13:26
Непобедимый американский боксер бросил вызов украинскому чемпиону
13:25
Вернуть оккупированный Донбасс: в Украине раскрыли хитрость Путина
13:15
​В Карпатах туристы попали в смертельную ловушку природы
13:09
У Гриценко ответили на обвинения Авакова
13:04
Появились детали жестокого убийства школьницы под Одессой
12:49
​Бегут от мнимой угрозы: журналист показал пропаганду боевиков ЛДНР в действии, видео
12:24
В плавках среди сугробов: сеть впечатлило необычное фото Ломаченко
12:21
На Донбассе под носом у боевиков прогремел взрыв: есть пострадавший
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Непобедимый американский боксер бросил вызов украинскому чемпиону

воскресенье, 20 января 2019, 13:26

Непобедимый американский боксер Маркус Браун (23-0, 16 КО) выразил готовность провести бой с чемпионом мира по версии WBC в полутяжелом весе Александром Гвоздиком (16-0, 13 КО).

19 января Браун единогласным решением судей одержал победу в поединке против экс-чемпиона мира Баду Джека и стал обязательным претендентом на чемпионский титул по версии WBC. После боя Браун бросил вызов Гвоздику.

"Тренер Александра Гвоздика Тедди Атлас думает, что у него лучший полутяжеловес мира? Это не так. Гвоздик, давай устроим настоящую драку", - сказал Браун.

Напомним, Гвоздик стал чемпионом мира в декабре прошлого года. Украинец завоевал чемпионский пояс, выиграв нокаутом у канадца Адониса Стивенсона.

Ранее "Апостроф" сообщал о том, что известный британский боксер сделал новое заявление о возможном возвращении на ринг Владимира Кличко.

Версия для печати
Нашли ошибку - выделите и нажмите Ctrl+Enter
Раздел: Спорт Тема: Бокс
Теги: Гвоздик, бокс

Поделиться

Фотовзгляд

Все галереи
Празднование Крещения в Киеве: эксклюзивное фото с высоты птичьего полета

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Арсенал - Челси - 2:0 Хроника матча, видео голов

Реал - Севилья - 2:0 Хроника матча, видео голов

Ювентус - Милан - 1:0 Хроника матча, видео гола

Тоттенхэм Хотспур - Манчестер Юнайтед - 0:1 Хроника матча

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: