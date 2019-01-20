Непобедимый американский боксер бросил вызов украинскому чемпиону

Непобедимый американский боксер Маркус Браун (23-0, 16 КО) выразил готовность провести бой с чемпионом мира по версии WBC в полутяжелом весе Александром Гвоздиком (16-0, 13 КО).

19 января Браун единогласным решением судей одержал победу в поединке против экс-чемпиона мира Баду Джека и стал обязательным претендентом на чемпионский титул по версии WBC. После боя Браун бросил вызов Гвоздику.

"Тренер Александра Гвоздика Тедди Атлас думает, что у него лучший полутяжеловес мира? Это не так. Гвоздик, давай устроим настоящую драку", - сказал Браун.

Напомним, Гвоздик стал чемпионом мира в декабре прошлого года. Украинец завоевал чемпионский пояс, выиграв нокаутом у канадца Адониса Стивенсона.

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