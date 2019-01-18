Он врет: в Британии сделали новое громкое заявление о возвращении Владимира Кличко

Известный британский боксер Дилиан Уайт заявил, что Владимир Кличко соврал, когда опроверг информацию о своем возвращении на ринг.

Слова Уайта приводит boxingnews24.com.

"Кличко врет. Он совершенно точно вернется. Мы предложили ему бой, и он сказал, что сначала ему нужно провести два поединка, а уже потом он может встретиться с боксерами моего уровня. Это является огромным комплиментом для меня, потому что он много лет был чемпионом мира. Он просто хочет сперва размяться, но он на сто процентов возвращается в ринг", - сказал Уайт.

"Кличко - умный боец. Он знает, как играть со СМИ, ведь делал это на протяжении многих лет", - добавил боксер.

"В свое время Джордж Форман возвращался на ринг. Кличко хочет сделать то же самое. Речь идет о наследии, а не о деньгах. Если он вернется и проиграет, ну и что? Однако если он вернется и победит, это будет великолепно", - также отметил Уайт.

Напомним, первым о возможном возвращении Кличко-младшего сообщил британский промоутер Эдди Хирн, после чего стало известно, что украинец может встретиться с Уайтом. Британец ранее уже заявлял, что готов нокаутировать Кличко.

Как сообщал "Апостроф", ранее появились новые подробности возможного возвращения Кличко.