Переход Ракицкого в российский топ-клуб: появились новые подробности

Донецкий "Шахтер" может продать защитника Ярослава Ракицкого в российский "Зенит", но хочет получить за него 12 миллионов евро, а также еще три миллиона в виде бонусов.

Об этом сообщает "Динамомания".

Изначально российский клуб предлагал за футболиста семь миллионов евро, а "Шахтер" потребовал за него 10 миллионов. Таким образом, "горняки" увеличили цену на одного из лидеров обороны. Сегодня, 20 января, Ракицкий в составе "Шахтера" отправился на тренировочный сбор в турецкий Белек.

29-летний Ракицкий является воспитанником "Шахтера". Всего за свою карьеру он провел за донецкий клуб 325 матчей во всех турнирах, забил 14 голов и отдал 30 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в "Шахтере" опровергли информацию о возможном переходе Ракицкого в "Зенит".