Трансфер Ракицкого в российский топ-клуб: появилась реакция "Шахтера"

В донецком "Шахтере" опровергли информацию о том, что защитник команды Ярослав Ракицкий может перейти в российский "Зенит".

Об этом сообщает сайт "Футбол 24" со ссылкой на комментарий пресс-службы "Шахтера".

"Эта информация является обычными слухами, и клуб ее не комментирует", - отметили в донецком клубе.

Напомним, ранее сообщалось о том, что "Зенит" может заплатить за Ракицкого 10 миллионов евро, а сам игрок якобы уже согласовал с питерским клубом контракт, по которому будет зарабатывать 2,5 миллиона евро в год.

Ракицкий является воспитанником "Шахтера" и выступает за первую команду "горняков" с 2009 года.

Как сообщал "Апостроф", ранее стали известны причины, по которым Ракицкий может уйти из "Шахтера".