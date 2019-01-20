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Тренер сборной Украины по биатлону назвал состав на ближайшие гонки

воскресенье, 20 января 2019, 20:05

Старший тренер женской сборной Украины по биатлону Андрей Прокунин сообщил, что Юлия Джима пропустит шестой этап Кубка мира, который состоится Антхольце.

Слова Прокунина приводит XSport.ua.

"Юлия Джима точно пропускает Антхольц. По Елене Пидгрушной вопрос еще открыт. Возможно, она побежит спринтерскую гонку, чтобы дать оценку ее состоянию. Сестры Семеренко и Меркушина останутся на сборе в Антхольце и будут готовиться на Европу.

Журавок будет бежать в Антхольце. Теперь она с командой, значит примет участие в заокеанских этапах. Потом вернется в Европу. Такой же маршрут предстоит и Елене Пидгрушной и Юлии Джиме. Остальных девушек мы, наверное, оставим в Европе восстанавливаться к чемпионату Европы и мира", - сказал Прокунин.

Этап в Антхольце состоится с 24 по 27 января, чемпионат Европы пройдет с 18 по 24 февраля, а чемпионат мира – с 7 по 17 марта.

После шести этапов лидером общего зачета Кубка мира является итальянская биатлонистка Доротея Вирер, которая набрала 498 очков. Второе место занимает ее соотечественница Лиза Витоцци (480). Также в тройку сильнейших входит словачка Паулина Фиалкова (449). Украинские спортсменки располагаются следующим образом: 28 - Елена Пидгрушная (141), 33 - Юлия Джима (119), 35 - Анастасия Меркушина (119), 36 - Вита Семеренко (115), 40 - Валя Семеренко (92) и 60 - Юлия Журавок (21).

Ранее "Апостроф" сообщал, что женская сборная Украины заняла 15 место в эстафете в Рупольдинге.

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