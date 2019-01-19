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Украинские биатлонистки провалили эстафету в Рупольдинге

суббота, 19 января 2019, 17:00

Женская сборная Украины по биатлону заняла лишь 15 место в эстафете пятого этапа Кубка мира по биатлону, который проходит в немецком Рупольдинге.

За украинскую сборную в эстафете выступали Анастасия Меркушина, Валентина Семеренко, Юлия Журавок и Вита Семеренко.

В стрельбе украинки допустили семь промахов, но сумели закрыть их дополнительными патронами, избежав штрафных кругов. Впрочем, из-за слабого бега украинская национальная команда откатилась в конец пелотона.

Победителем гонки стала сборная Франции. В тройку также вошли норвежки и немки.

Результаты гонки:

1. Франция (0+4) - 1:09:27.7

2. Норвегия (0+7) - +11.5

3. Германия (0+9) - +23.4

...

15. Украина (0+7) - +3:56.7

Ранее "Апостроф" сообщал, что мужская сборная Украины заняла седьмое место в эстафете в Рупольдинге.

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