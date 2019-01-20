В плавках среди сугробов: сеть впечатлило необычное фото Ломаченко

Чемпион мира в легком весе по версиям WBA и WBO Василий Ломаченко удивил своих фанатов необычным фото.

Снимок был опубликован в официальном аккаунте украинского боксера в Instagram.

Ломаченко сфотографировался в одних плавках, сидя на стуле в окружении сугробов, а также с чашкой кофе в руке.

"Просто лучший", "Безумное фото", "Тот случай, когда снег при виде Ломаченко начнет таять раньше срока", "Настоящий мужчина", "Вася знает, как надо отдыхать", - комментируют подписчики.

Напомним, свой следующий бой Ломаченко, скорее всего, проведет в апреле.

Как сообщал "Апостроф", ранее Ломаченко показал, как проводит зимние каникулы на горнолыжном курорте.